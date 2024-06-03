ЗСУ відбили атаку біля Кринок, а РФ посилила обстріли північного кордону, - Генштаб

Збройні сили України відбили атаку російських військових біля Кринок. Однак Росія посилила обстріли прикордоння у Чернігівській та Сумській областях.

За даними Генштабу, від початку доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Наразі найбільша інтенсивність дій росіян на Покровському та Куп’янському напрямках.

Окрім цього Росія продовжує завдавати артилерійських ударів зі своєї території по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. Зокрема за сьогодні з прикордонних районів Російської Федерації били по українськім населеним пунктам Павлівка, Середина Буда, Поківка, Ключи, Лісне та Кіндратівка.

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог збільшив активність та здійснив вже 11 атак на позиції українських захисників. Зокрема тривають три боєзіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів.

На Сіверському напрямку ворог здійснив девʼять штурмових дій. Сім атак російських окупантів стримують наші підрозділи в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки. Також окупанти застосовують тут авіацію.

На Краматорському напрямку наразі тривають чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одну атаку успішно відбито.

На Покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки Першої та Птичого. Наразі мова йде про 30 атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.

На Курахівському напрямку наші воїни стали на заваді дев’яти атакам противника. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку, поблизу Кринок українські захисники відбили іще одну атаку ворога. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку зросла до трьох.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наступ Росії

Росія почала повторний наступ у Харківській області на початку травня. Після того росіяни активізувались по всій лінії фронту. Наразі росіяни змогли дістатись околиць міста Вовчанськ. Там подекуди тривають вуличні бої.

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