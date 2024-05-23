На Харківському напрямку загинув боєць із Грузії, - ЗМІ

На війні в Україні загинув боєць із Грузії. Він боровся проти російських загарбників у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Грузія Online ".

Видання зазначає, що в Україні загинув ще один грузинський боєць. За даними журналістів, йдеться про Серго Горнакашвілі, який був родом із села Омало, Ахметського муніципалітету.

"Горнакашвілі загинув у бою на Харківському напрямку", - пишуть журналісти.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року у боях на боці ЗСУ в Україні загинули до 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.