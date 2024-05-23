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На Харківському напрямку загинув боєць із Грузії, - ЗМІ

Харківська область, Четвер 23 травня 2024 15:27
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На Харківському напрямку загинув боєць із Грузії, - ЗМІ Архівне фото: на Харківському напрямку загинув боєць із Грузії (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

На війні в Україні загинув боєць із Грузії. Він боровся проти російських загарбників у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Грузія Online".

Видання зазначає, що в Україні загинув ще один грузинський боєць. За даними журналістів, йдеться про Серго Горнакашвілі, який був родом із села Омало, Ахметського муніципалітету.

"Горнакашвілі загинув у бою на Харківському напрямку", - пишуть журналісти.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року у боях на боці ЗСУ в Україні загинули до 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.

Ситуація на Харківському напрямку

Російські війська ведуть бойові дії на півночі Харківської області та частково просунулися у Вовчанську. При цьому українські воїни ефективно знищують окупантів.

А представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що те, що відбувається на півночі області, не є наступом російських військ на Харків.

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