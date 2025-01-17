На фронті в Україні загинула відома дівчина-доброволець із Білорусі

"В Україні загинула 24-річна білоруська дівчина-доброволець Марія Зайцева. Після початку війни вона приєдналася до захисників України", - пише "Наша Ніва".

Друзі Зайцевої підтвердили виданню її загибель. Як пишуть журналісти, дівчина загинула в боях під Бахмутом, де воювала у складі 2-го Інтернаціонального легіону. 16 січня їй виповнилося 24 роки, а 17-го вранці вона померла.

Чим відома Зайцева

Як пише "Белсат", багато хто пам'ятає дівчину за фото, яке було зроблено 9 серпня 2020 року в Мінську під час протестів проти результатів виборів у Білорусі.

Дівчина була поранена шумовою гранатою, знепритомніла й отримала три гумові кулі в ногу. Марія перенесла кілька операцій у Білорусі, а потім була відправлена на лікування до Чехії.

А звідти, з початком повномасштабного вторгнення РФ, приєдналася до захисників України.