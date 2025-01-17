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На фронте в Украине погибла известная девушка-доброволец из Беларуси

Фото: на фронте в Украине погибла известная девушка-доброволец из Беларуси (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

На фронте в Украине погибла девушка-доброволец из Беларуси Мария Зайцева. Известна тем, что принимала активное участие в протестах 2020 года в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

"В Украине погибла 24-летняя белорусская девушка-доброволец Мария Зайцева. После начала войны она присоединилась к защитникам Украины", - пишет "Наша Ніва".

Друзья Зайцевой подтвердили изданию ее гибель. Как пишут журналисты, девушка погибла в боях под Бахмутом, где воевала в составе 2-го Интернационального легиона. 16 января ей исполнилось 24 года, а 17-го утром она умерла.

Чем известна Зайцева

Как пишет "Белсат", многие помнят девушку по фото, которое было сделано 9 августа 2020 года в Минске во время протестов против результатов выборов в Беларуси.

Девушка была ранена шумовой гранатой, потеряла сознание и получила три резиновые пули в ногу. Мария перенесла несколько операций в Беларуси, а затем была отправлена ​​на лечение в Чехию.

А оттуда, с началом полномасштабного вторжения РФ, присоединилась к защитникам Украины.

 

 

Как сообщалось, в январе прошлого года в боях за Украину погибли два белорусских военных. Имена, позывные и подразделение, в котором воевали защитники, не разглашались в целях безопасности.

Добавим, что во Вьетнаме задержали и экстрадировали в Беларусь бывшего добровольца полка имени "Кастуся Калиновского" Василия Веремейчика. Ему может грозить смертная казнь.

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