На фронті стрімко зросла інтенсивність хімічних атак РФ

За даними Міноборони, якщо у 2023 році їх використання мало переважно епізодичний характер, то починаючи з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла.

Станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення.

Зважаючи на постійні загрози з боку Росії, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері ХБРЯ (хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної) безпеки.

Зокрема, Вебер презентував іноземним колегам важливі проєктні пропозиції:

Посилення спроможностей у сфері радіаційного контролю, реагування на радіаційні загрози.

Безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання.

Підвищення рівня екологічної безпеки на військових об’єктах Міноборони.

Країни G7 наразі опрацьовують представлені проєктні пропозиції для виділення додаткового фінансування та технічної допомоги Силам оборони України.