На фронті стрімко зросла інтенсивність хімічних атак РФ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування російськими окупантами хімічних боєприпасів на полі бою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер.
За даними Міноборони, якщо у 2023 році їх використання мало переважно епізодичний характер, то починаючи з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла.
Станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення.
Зважаючи на постійні загрози з боку Росії, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері ХБРЯ (хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної) безпеки.
Зокрема, Вебер презентував іноземним колегам важливі проєктні пропозиції:
Країни G7 наразі опрацьовують представлені проєктні пропозиції для виділення додаткового фінансування та технічної допомоги Силам оборони України.
Нагадаємо, у липні минулого року стало відомо, що СБУ зафіксувала понад 10 тисяч випадків застосування хімічної зброї російськими військами проти Сил оборони з початку повномасштабної війни.
Правоохоронці з'ясували, що російські підрозділи систематично використовують аерозольні гранати з токсичними речовинами CS і CN, а також ампули з хлорпікрином, щоб виманити українських військових із позицій під вогонь.
Найбільшу кількість таких фактів тоді було зафіксовано на східному напрямку, а також під час ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
У травні 2025 року ЄС покарав Росію санкціями за використання хімічної зброї в Україні, але атаки не припинилися.