На фронті понад 160 боїв за добу: третина з них - під Покровськом, карти

За даними Генштабу, ворог продовжує активно застосовувати авіацію та дрони. Минулої доби армія РФ завдала 5 ракетних і 75 авіаційних ударів, під час яких застосувала 11 ракет та 147 керованих авіабомб.

Крім того, противник здійснив 4574 обстріли, зокрема 111 - із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження понад 6400 дронів-камікадзе.

Під авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Костянтинівка та Дружківка (Донецька область), Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка (Дніпропетровська область), Малинівка, Червоне, Малокатеринівка (Запорізька область) та Миколаївка (Херсонська область).

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 159 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків, Коров'його Яру.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед у районі населеного пункту Охотниче.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога, в районах Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожих штурми у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.