На фронте более 160 боев за сутки: треть из них - под Покровском, карты

По данным Генштаба, враг продолжает активно применять авиацию и дроны. За прошедшие сутки армия РФ нанесла 5 ракетных и 75 авиационных ударов, во время которых применила 11 ракет и 147 управляемых авиабомб.

Кроме того, противник совершил 4574 обстрела, в том числе 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более 6400 дронов-камикадзе.

Под авиационные удары попали районы населенных пунктов Константиновка и Дружковка (Донецкая область), Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка (Днепропетровская область), Малиновка, Красное, Малокатериновка (Запорожская область) и Николаевка (Херсонская область).

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение. Противник нанес 7 авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, совершил 159 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и Бологовки.

На Купянском направлении вчера состоялось 14 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосиново и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставки, Коровьего Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Новоэкономическое, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Красный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Январское, Вороное, Степное, Алексеевка, Вербовое, Нововасильевское, Павловка, Цегельное, Успеновка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага, в районах Степногорска и Степного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.