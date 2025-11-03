На фронті понад 150 боїв: які напрямки найгарячіші цієї доби

За даними Генштабу, сьогодні окупанти завдали трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, 53 авіаційних ударів, скинули 103 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3251 дрон-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіабомб та здійснив 145 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставок, Коровій Яр. На даний час в двох локаціях бої не припиняються.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наразі наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває. Авіаційних ударів зазнали Костянтинівка та Дружківка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 57 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Три боєзіткнення зараз тривають.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 57 окупантів, із них 37 - безповоротно. Знищено 11 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки, також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та чотири автомобілі, окрім цього уражено 13 укриттів ворожої піхоти.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське. Один бій досі триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районі населеного пункту Охотниче. Три боєзіткнення досі тривають. Під авіаударами опинилися райони населених пунктів Малинівка та Червоне.

На Оріхівському напрямку на даний час противник двічі атакував, в районах Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. Під авіаударом була Миколаївка.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.