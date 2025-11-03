На фронте более 150 боев: какие направления самые горячие в эти сутки

По данным Генштаба, сегодня оккупанты нанесли три ракетных удара, применив девять ракет, 53 авиационных ударов, сбросили 103 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3251 дрон-камикадзе и осуществили 2875 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, всего сбросил 15 управляемых авиабомб и совершил 145 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах Волчанска, Каменки и Бологовки.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 13 вражеских атак в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосиново и Куриловки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставок, Коровий Яр. В настоящее время в двух локациях бои не прекращаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении пока наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр. Один бой до сих пор продолжается. Авиационным ударам подверглись Константиновка и Дружковка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 57 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Новоэкономическое, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Красный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное. Три боестолкновения сейчас продолжаются.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 57 оккупантов, из них 37 - безвозвратно. Уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники, также повреждены боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и четыре автомобиля, кроме этого поражено 13 укрытий вражеской пехоты.

На Александровском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Сечневое, Вороное, Степное, Алексеевка, Вербовое, Павловка, Цегельное, Успеновка, Красногорское. Один бой до сих пор продолжается. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районе населенного пункта Охотничье. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Под авиаударами оказались районы населенных пунктов Малиновка и Красное.

На Ореховском направлении в настоящее время противник дважды атаковал, в районах Степногорска и Степного.

На Приднепровском направлении противник дважды проводил наступательные действия в районе Антоновского моста. Под авиаударом была Николаевка.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.