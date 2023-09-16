На фронті найактивніші бої в районі Бахмуту, є успіх біля Вербового, - Маляр

Найактивніші бойові дії на фронті зараз відбувають на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, в районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних дій наші сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог прагне витіснити наші війська з займаних позицій. Але йому це не вдається", - написала Маляр.

Аналогічна ситуація і на Авдіївському напрямку. Попри наступальні дії ворога, ЗСУ утримують позиції та проводять штурмові дії.

Південь

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

"Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах", - інформує вона.

На Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника.

Стабільною залишається ситуація у прикордонних з РФ районах. Там противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону.

Здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання наших військ на гарячі напрямки.

Звільнення Андріївки

14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наші захисники нібито повністю звільнили Андріївку від російських терористів. Згодом інформація була спростована бійцями третьої окремої штурмової бригади, які наголосили на тому, що бої за населений пункт все ж продовжуються.

Водночас вже на наступний день підрозділ підтвердив деокупацію Андріївки.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, звільнення населеного пункту є вагомим та потрібним Україні результатом на Бахмутському напрямку.

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