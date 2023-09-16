На фронте самые активные бои в районе Бахмута, есть успех возле Вербового, - Маляр

Самые активные боевые действия на фронте сейчас проходят на Бахмутском направлении. Там продолжаются наступательные действия ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя министра обороны Анны Маляр.

По ее словам, в районе Клещиевки в результате ведения наступательных действий наши силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.

"На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Враг стремится вытеснить наши войска с занимаемых позиций. Но ему это не удается", – написала Маляр.

Аналогичная ситуация и на Авдеевском направлении. Несмотря на наступательные действия врага, ВСУ удерживают позиции и производят штурмовые действия.

Юг

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

"Имеем частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах", - сообщает она.

В Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения врага и наносят поражения по тылам противника.

Стабильной остается ситуация в приграничных с РФ районах. Там противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы.

Осуществляет активную диверсионную работу с целью недопущения опрокидывания наших войск на горячие направления.

Увольнение Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наши защитники якобы полностью освободили Андреевку от российских террористов. Впоследствии информация была опровергнута бойцами третьей отдельной штурмовой бригады, которые отметили, что бои за населенный пункт все же продолжаются.

В то же время уже на следующий день подразделение подтвердило деоккупацию Андреевки.

Как отметил президент Владимир Зеленский, увольнение населенного пункта является весомым и нужным Украине результатом на Бахмутском направлении.

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