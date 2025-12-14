На фронті майже сотня боїв: ЗСУ відбили вже 28 атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Волфине, Хрінівка, Будки, Рижівка, Біла Береза, Шалигине, Малушине, Сидорівка, Нововасилівка.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог завдав два авіаційні удари, скинувши шість КАБ, здійснив 78 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили п’ять штурмів ворога поблизу Синельникового та Вовчанська.

Противник із початку доби тричі атакував на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили шість атак. Одне боєзіткнення триває дотепер. Противник атакував у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку одне бойове зіткнення з противником у районі Часового Яру

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 17 разів намагалися штурмувати позиції наших захисників поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки. Українські підрозділи відбили 15 атак, ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 33 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 28 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники 13 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку противник один раз наступав у бік Приморського. Авіаційного удару зазнали населені пункти Новобойківське та Розумівка.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одну невдалу спробу противника наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.