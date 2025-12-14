Генштаб оновив втрати РФ за добу: мінус 710 окупантів, 440 дронів та засіб ППО

За останню добу, з 13 на 14 грудня, росіяни втратили на фронті ще 710 солдатів. Також ЗСУ знищили 9 артсистем та 440 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 14 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали: особового складу - близько 1 188 490 (+710) осіб;

танків - 11 410 (+1) од;

бойових броньованих машин - 23 721 (+7) од;

артилерійських систем - 35 041 (+9) од;

РСЗВ - 1 567 од;

засоби ППО - 1 259 (+1) од;

літаків - 432 од;

гелікоптерів - 347 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 90 124 (+440) од;

крилаті ракети - 4 073 (+13) од;

кораблі / катери - 28 од;

підводні човни - 1 од;

автомобільна техніка та автоцистерни - 69 789 (+81) од;

спеціальна техніка - 4 026.