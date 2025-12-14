ua en ru
Генштаб оновив втрати РФ за добу: мінус 710 окупантів, 440 дронів та засіб ППО

Україна , Неділя 14 грудня 2025 08:00
Генштаб оновив втрати РФ за добу: мінус 710 окупантів, 440 дронів та засіб ППО Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

За останню добу, з 13 на 14 грудня, росіяни втратили на фронті ще 710 солдатів. Також ЗСУ знищили 9 артсистем та 440 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 14 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 188 490 (+710) осіб;
  • танків - 11 410 (+1) од;
  • бойових броньованих машин - 23 721 (+7) од;
  • артилерійських систем - 35 041 (+9) од;
  • РСЗВ - 1 567 од;
  • засоби ППО - 1 259 (+1) од;
  • літаків - 432 од;
  • гелікоптерів - 347 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 90 124 (+440) од;
  • крилаті ракети - 4 073 (+13) од;
  • кораблі / катери - 28 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 69 789 (+81) од;
  • спеціальна техніка - 4 026.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб, станом на 22:00 13 грудня на фронті протягом доби відбулося 146 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв традиційно зафіксовано на Покровському напрямку.

Противник завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби, здійснив 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

