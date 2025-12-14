На фронте почти сотня боев: ВСУ отбили уже 28 атак на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Волфино, Хреновка, Будки, Рыжевка, Белая Береза, Шалигино, Малушино, Сидоровка, Нововасильевка.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз пытался проводить наступательные действия. Также враг нанес два авиационных удара, сбросив шесть КАБ, совершил 78 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили пять штурмов врага вблизи Синельниково и Волчанска.

Противник с начала суток трижды атаковал на Купянском направлении в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили шесть атак. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник атаковал в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки - подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении одно боевое столкновение с противником в районе Часового Яра

На Константиновском направлении российские оккупанты 17 раз пытались штурмовать позиции наших защитников вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки и в сторону Софиевки. Украинские подразделения отбили 15 атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 33 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 28 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики 13 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербово, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг совершил девять штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении противник один раз наступал в сторону Приморского. Авиационному удару подверглись населенные пункты Новобойковское и Разумовка.

На Приднепровском направлении зафиксирована одна неудачная попытка противника приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.