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На фронті ліквідували колишнього мера Бєлгорода, - ЗМІ

12:14 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Костянтин Полєжаєв (росЗМІ)

На фронті ліквідували колишнього очільника Бєлгорода, який вирушив на війну проти України просто з колонії, де відбував термін за хабарництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення росЗМІ.

Костянтин Полежаєв, ексмер Бєлгорода та колишній віцегубернатор Бєлгородської області, очолював місто у 2015-2019 роках. Пізніше він перейшов на посаду заступника губернатора регіону.

У 2024 році суд визнав Полежаєва винним в отриманні хабара на суму 18 мільйонів рублів. За вироком він мав відбути пʼять років у колонії.

Незадовго до набрання вироком чинності Полежаєв підписав контракт із Міноборони РФ. Після цього він вирушив на війну проти України.

Після того як ексчиновник відправився на фронт, апеляційний суд у РФ призупинив провадження у його справі.

За даними ЗМІ, ексмера Бєлгорода ліквідували на фронті у війні проти України. Подробиці обставин його загибелі поки не наводяться.

Нагадаємо, наразі на півночі Донецької області триває наступальна операція "Вівальді", яку проводить Третій армійський корпус.

Раніше українські військові без втрат вибили окупантів із селища Середнє, повністю зачистивши та взявши населений пункт під контроль.

Тим часом за тиждень бійці корпусу просунулися ще на кількох ділянках півночі Донеччини, хоча частину звільнених населених пунктів поки не розголошують із тактичних міркувань.

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