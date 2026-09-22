Константин Полежаев, эксмер Белгорода и бывший вицегубернатор Белгородской области, возглавлял город в 2015-2019 годах. Позже он перешел на должность заместителя губернатора региона.

В 2024 году суд признал Полежаева виновным в получении взятки на сумму 18 миллионов рублей. По приговору он должен был отбыть пять лет в колонии.

Незадолго до вступления приговора в силу Полежаев подписал контракт с Минобороны РФ. После этого он отправился на войну против Украины.

После того, как эксчиновник отправился на фронт, апелляционный суд в РФ приостановил производство по его делу.

По данным СМИ, эксмер Белгород был ликвидирован на фронте в войне против Украины. Подробности обстоятельств его гибели пока не приводятся.

Напомним, на севере Донецкой области продолжается наступательная операция "Вивальди", которую проводит Третий армейский корпус.