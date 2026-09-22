На фронті ліквідували колишнього очільника Бєлгорода, який вирушив на війну проти України просто з колонії, де відбував термін за хабарництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення росЗМІ.

Костянтин Полежаєв, ексмер Бєлгорода та колишній віцегубернатор Бєлгородської області, очолював місто у 2015-2019 роках. Пізніше він перейшов на посаду заступника губернатора регіону.

У 2024 році суд визнав Полежаєва винним в отриманні хабара на суму 18 мільйонів рублів. За вироком він мав відбути пʼять років у колонії.

Незадовго до набрання вироком чинності Полежаєв підписав контракт із Міноборони РФ. Після цього він вирушив на війну проти України.

Після того як ексчиновник відправився на фронт, апеляційний суд у РФ призупинив провадження у його справі.

За даними ЗМІ, ексмера Бєлгорода ліквідували на фронті у війні проти України. Подробиці обставин його загибелі поки не наводяться.

Нагадаємо, наразі на півночі Донецької області триває наступальна операція "Вівальді", яку проводить Третій армійський корпус.