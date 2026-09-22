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На фронте ликвидировали бывшего мэра Белгорода, - СМИ

12:14 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
На фронте ликвидировали бывшего мэра Белгорода, - СМИ Фото: Константин Полежаев (росСМИ)
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На фронте ликвидировали бывшего главу Белгорода, отправившегося на войну против Украины прямо из колонии, где отбывал срок за взяточничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение росСМИ.

Константин Полежаев, эксмер Белгорода и бывший вицегубернатор Белгородской области, возглавлял город в 2015-2019 годах. Позже он перешел на должность заместителя губернатора региона.

В 2024 году суд признал Полежаева виновным в получении взятки на сумму 18 миллионов рублей. По приговору он должен был отбыть пять лет в колонии.

Незадолго до вступления приговора в силу Полежаев подписал контракт с Минобороны РФ. После этого он отправился на войну против Украины.

После того, как эксчиновник отправился на фронт, апелляционный суд в РФ приостановил производство по его делу.

По данным СМИ, эксмер Белгород был ликвидирован на фронте в войне против Украины. Подробности обстоятельств его гибели пока не приводятся.

Напомним, на севере Донецкой области продолжается наступательная операция "Вивальди", которую проводит Третий армейский корпус.

Ранее украинские военные без потерь выбили оккупантов из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв населенный пункт под контроль.

Между тем, за неделю бойцы корпуса продвинулись еще на нескольких участках севера Донетчины, хотя часть освобожденных населенных пунктов пока не разглашают по тактическим соображениям.

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