На фронті ліквідовано російських роботів: ЗСУ зірвали нову схему забезпечення окупантів

За попередніми даними, йдеться про роботизовані платформи, які росіяни активно використовують для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки. Знищення техніки не лише позбавило противника оперативних можливостей, а й зірвало налагоджену схему постачання цих систем на лінію бойових дій.

Військові зазначають, що українські бійці вчасно виявили переміщення роботів і завдали точного удару, унеможлививши їх подальше використання. Також варто зауважити, що Російська Федерація намагається нарощувати частку безпілотної та роботизованої техніки на фронті. Попри це - українські сили регулярно нейтралізують такі спроби.

"413-ий полк СБС "Рейд" у цьому рівнянні ставить свою відповідь – ламати рашистам їх безпілотну логістику. Бо "бити, а не нити!". Конкретні технічні параметри цієї операції (кількість уражених ворожих НРК, кількість і тип задіяних БПЛА) в даному випадку по зрозумілим причинам розкрити не можемо," - підписано відео.