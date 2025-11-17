RU

На фронте ликвидированы российские роботы: ВСУ сорвали новую схему обеспечения оккупантов

Иллюстративное фото: ВСУ сорвали новую схему обеспечения оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные на передовой уничтожили очередную партию российских боевых роботов, которые должны были усилить подразделения оккупантов на критическом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 413-го полк "Рейд".

По предварительным данным, речь идет о роботизированных платформах, которые россияне активно используют для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых и разведки. Уничтожение техники не только лишило противника оперативных возможностей, но и сорвало налаженную схему поставки этих систем на линию боевых действий.

Военные отмечают, что украинские бойцы вовремя обнаружили перемещение роботов и нанесли точный удар, сделав невозможным их дальнейшее использование. Также стоит заметить, что Российская Федерация пытается наращивать долю беспилотной и роботизированной техники на фронте. Несмотря на это - украинские силы регулярно нейтрализуют такие попытки.

"413-й полк СБС "Рейд" в этом уравнении ставит свой ответ - ломать рашистам их беспилотную логистику. Потому что "бить, а не ныть!". Конкретные технические параметры этой операции (количество пораженных вражеских НРК, количество и тип задействованных БПЛА) в данном случае по понятным причинам раскрыть не можем," - подписано видео.

 

Ранее мы писали о том, что на Покровском направлении украинские военные уничтожили впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс врага, предназначенный для боевого применения.

Речь идет о российском наземном роботизированном комплексе "Курьер", оборудованном автоматическим гранатометом АГС-17. После того как защитники Покровска обнаружили эту технику, они направили FPV-дрон и успешно ликвидировали вражеский боевой робот

