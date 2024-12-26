На фронті фіксується зменшення кількості атак РФ: у ЗСУ назвали найгарячіші напрямки

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на фронті станом на 22.00 26 грудня.

Російські обстріли

Протягом доби російські загарбники завдали 35 авіаційних ударів (застосували при обстрілах 45 КАБ), здійснили понад 700 ударів дронами-камікадзе.

Крім того, противник здійснив більш ніж 4600 обстрілів позицій Сил оборони України.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку було 2 боєзіткнення в районі Вовчанська та Стариці, українські захисники успішно їх відбили.

На Куп'янському напрямку ворог 8 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ поблизу Западного, Лозової, Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки. Наразі ще тривають 4 бої.

На Лиманському напрямку противник здійснив 24 атаки, намагаючись просунутися в напрямках Копанок, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському лісі. Ворожих авіаударів із застосуванням 18 НАР зазнали Надія, Олександрівка та Зелений Гай.

На Сіверському напрямку росіяни 3 рази без успіху атакували в районі Білогорівки та Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог 4 рази безуспішно атакував райони н.п. Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине. У Генштабі зазначили, що ситуація - контрольована, Сили оборони стійко утримують займані рубежі.

На Торецькому напрямку російські окупанти 13 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Противник діяв в районах н.п. Диліївка та Торецьк. Усі ворожі атаки були відбиті Силами оборони.

На Покровському напрямку ворог продовжує інтенсивні атаки. Російські загарбники здійснили тут 39 штурмових та наступальних дій.

У Генштабі поінформували, що найбільша активність окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького. Наразі ще тривають 3 боєзіткнення.

"Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", - йдеться в заяві військового командування.

У Генштабі додали, що ворог зазнає значних втрат на даному напрямку. Від початку доби було знешкоджено вже 312 окупантів, 155 з яких - безповоротно.

"Крім того, наші оборонці знищили один танк, шість одиниць автомобільної техніки та вивели з ладу один міномет противника", - йдеться у зведенні.

На Курахівському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог зберігає високу активність, намагається просунутися в районах н.п. Петропавлівка, Слов'янка, Андріївка та Курахове. Українські захисники відбили 18 атак противника, досі тривають 5 боїв.

"За сьогодні на даному напрямку ворог втратив 78 осіб вбитими та пораненими. Знищено одну бойову машину піхоти та легкий броньований багатоцільовий транспортер, крім того, суттєво пошкоджені два ворожих танки", - передали у Генштабі.

На Времівському напрямку воїни ЗСУ зупинили 15 ворожих штурмів в районах н.п. Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар, Костянтинопольське. Ще тривають 9 боїв.

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти не проводили активних дій.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 невдалу спробу потіснити ЗСУ з позицій в районі н.п.Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника.

У Генштабі зазначили, що в Курській області Сили оборони України продовжують проводити операцію. На цьому напрямку ворог завдав 21 авіаційний удар із застосуванням 31 КАБ і 424 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із РСЗВ.

Як додали у військовому відомстві, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.