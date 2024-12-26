Втрати РФ в Україні перевищили 780 тисяч військових, - Генштаб

За минулу добу, 25 грудня, російська армія на фронті в Україні втратила 1540 військових. Загалом з 24 лютого 2022 втрати РФ перевищили 780 тисяч солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

На фронті станом на вечір 25 грудня відбулося 211 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують інтенсивно атакувати на Покровському напрямку.

Ззначимо, як раніше розповідав президент України Володимир Зеленський, Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими". У листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

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