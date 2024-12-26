Росіяни накопичують сили для штурмів під Кураховим, - ОСУВ "Хортиця"
Російські окупанти накопичують сили для штурмів на Курахівському напрямку. Загарбники вночі почали частіше використовувати протитепловізорні плащі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Проходять невеличкими групами та намагаються чіплятися за будинки та обходити міську забудову по околицях. Слід розуміти, що, якщо вони наступають такими малими групами, їх немало загалом", - розповів Трегубов.
За його словами, росіяни намагаються накопичувати сили, щоб покращити своє тактичне положення. Паралельно з цим ворожа артилерія намагається атакувати позиції ЗСУ у Кураховому, але здебільшого нищить пусті будівлі, адже українські воїни знають про плани окупантів.
Речник додав, що загалом за добу на Курахівському напрямку зафіксовано 31 бойове зіткнення. Ворог намагається проникнути у бойові порядки українських військових у міській забудові Курахового, у районах Далекого, Дачного та Успенівки.
Бої за Курахове
Зазначимо, що Курахівський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Лише за останню добу на цьому напрямку відбулася 31 атака ворога.
Окупанти намагаються захопити місто Курахове та сусідні населені пункти. Останніми днями фіксується просування ворога на цьому напрямку.
Так, нещодавно у мережі повідомили про оточення українських військ районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.
Вчора стало відомо, що українські війська втратили деякі позиції на Курахівському напрямку. Ворог продовжує накопичувати сили.
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