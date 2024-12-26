На фронте фиксируется уменьшение количества атак РФ: в ЗСУ назвали самые горячие направления

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22.00 26 декабря.

Российские обстрелы

В течение суток российские захватчики нанесли 35 авиационных ударов (применили при обстрелах 45 КАБ), осуществили более 700 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, противник совершил более 4600 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении было 2 боестолкновения в районе Волчанска и Старицы, украинские защитники успешно их отбили.

На Купянском направлении враг 8 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ вблизи Западного, Лозовой, Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки. Сейчас еще продолжаются 4 боя.

На Лиманском направлении противник совершил 24 атаки, пытаясь продвинуться в направлениях Копанок, Чернещины, Новосергиевки, Платоновки, Зеленого Гая, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском лесу. Вражеским авиаударам с применением 18 НАР подверглись Надежда, Александровка и Зеленый Гай.

На Северском направлении россияне 3 раза без успеха атаковали в районе Белогоровки и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг 4 раза безуспешно атаковал районы н.п. Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино. В Генштабе отметили, что ситуация - контролируемая, Силы обороны устойчиво удерживают занимаемые рубежи.

На Торецком направлении российские оккупанты 13 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ. Противник действовал в районах н.п. Делиевка и Торецк. Все вражеские атаки были отражены Силами обороны.

На Покровском направлении враг продолжает интенсивные атаки. Российские захватчики совершили здесь 39 штурмовых и наступательных действий.

В Генштабе сообщили, что наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого. Сейчас еще продолжаются 3 боя.

"Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", - говорится в заявлении военного командования.

В Генштабе добавили, что враг несет значительные потери на данном направлении. С начала суток было обезврежено уже 312 оккупантов, 155 из которых - безвозвратно.

"Кроме того, наши защитники уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной техники и вывели из строя один миномет противника", - говорится в сводке.

На Кураховском направлении произошло 23 боевых столкновения. Враг сохраняет высокую активность, пытается продвинуться в районах н.п. Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово. Украинские защитники отбили 18 атак противника, до сих пор продолжаются 5 боев.

"За сегодня на данном направлении враг потерял 78 человек убитыми и ранеными. Уничтожена одна боевая машина пехоты и легкий бронированный многоцелевой транспортер, кроме того, существенно повреждены два вражеских танка", - передали в Генштабе.

На Времевском направлении воины ВСУ отбили 15 вражеских штурмов в районах н.п. Янтарное, Времевка, Константинополь, Новый Комар, Константинопольское. Еще продолжаются 9 боев.

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты не проводили активных действий.

На Ореховском направлении враг совершил 1 неудачную попытку потеснить ВСУ с позиций в районе н.п.Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника.

В Генштабе отметили, что в Курской области Силы обороны Украины продолжают проводить операцию. На этом направлении враг нанес 21 авиационный удар с применением 31 КАБ и 424 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 - из РСЗО.

Как добавили в военном ведомстве, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.