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На фронті за добу знищено дві системи ППО, РСЗВ і 1160 росіян: втрати окупантів

Фото: з початку повномасштабної війни росіяни втратили на фронті близько 590 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 9 на 10 серпня, росіяни втратили на фронті 1160 солдатів, 69 артилерійських систем і 82 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 589 700 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 8441 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 350 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 16 605 (+69) од.;
  • РСЗВ - 1143 (+1) од.;
  • засоби ППО - 916 (+2) од.;
  • літаків - 366 од.;
  • гелікоптерів - 327 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 372 (+47) од.;
  • крилатих ракет - 2425 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22 453 (+82) од.;
  • спеціальної техніки - 2789 (+20) од.

Нагадаємо, за даними ISW, у Донецькій області фіксується просування загарбників біля трьох міст.

Також в Інституті вивчення війни розкрили подробиці знищення колони військової техніки росіян у Курській області.

Тим часом у трьох прикордонних з Україною областях РФ запроваджено режим контрдиверсійної операції.

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Війна Росії проти України