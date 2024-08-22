На фронті за добу знищено 46 російських артсистем і близько 100 дронів, - ЗСУ

За останню добу з 21 на 22 серпня, росіяни втратили на фронті 1130 солдатів, три системи ППО і 96 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просуваються на трьох напрямках у Донецькій області.
Водночас ЗСУ повільно просуваються у Курській області.
Українські військові оприлюднили відео перших бойових зіткнень з росіянами на початку операції в Курській області.
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