На фронті за добу знищено 1780 російських солдат і 23 ворожі артсистеми, - ЗСУ

За добу з 2 на 3 грудня, російська армія втратила на фронті 1780 солдатів, 8 танків і 22 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля районі Часового Яру. Однак росіяни активно штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

Вночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Частина БпЛА долетіли до західних областей. У Тернополі дрон пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, місто частково знеструмлене.

Також повідомляють про ушкодження "Шахедом" об'єкта критичної інфраструктури в Рівненській області.

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