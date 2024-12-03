На фронте за сутки уничтожены 1780 российских солдат и 23 вражеские артсистемы, - ВСУ
За сутки со 2 на 3 декабря, российская армия потеряла на фронте 1780 солдат, 8 танков и 22 боевые бронированные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 745 700 (+1780) человек ликвидированы;
- танков - 9486 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 19 419 (+22) ед;
- артиллерийских систем - 20 976 (+23) ед;
- РСЗО - 1253 ед;
- средств ПВО - 1019 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 917 (+31) ед;
- крылатых ракет - 2855 (+3) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 666 (+60) ед;
- специальной техники - 3627 (+8) ед.
Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Часового Яра. Однако россияне активно штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях в Донецкой области.
Ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
Часть БпЛА долетели до западных областей. В Тернополе дрон повредил объект критической инфраструктуры, город частично обесточен.
Также сообщают о повреждении "Шахедом" объекта критической инфраструктуры в Ровенской области.
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