Удар РФ по центру Запоріжжя: кількість загиблих зросла

У Запоріжжі збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашнього російського удару. Станом на ранок 11 грудня вже відомо про шість жертв, при цьому ввечері напередодні були дані про чотирьох загиблих.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на ДСНС та керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова .

"Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі", - передали надзвичайники.

Також в ДСНС додали, що тривають аварійно-рятувальні роботи, й на місці працюють "усі екстрені служби міста". Також психологи Служби надають допомогу громадянам.

Глава Запорізької ОВА уточнив, що у руїнах понівеченої російською ракетою будівлі у Возесенівскому району міста досі знаходяться ще четверо людей.

При цьому в Національній поліції розповіли, що під завалами можуть перебувати п'ятеро людей.

"Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 особи (12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка). На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники, волонтери та відповідні служби міста", - передали в Нацполіції.

Обстріл Запоріжжя 10 грудня

Нагадаємо, вчора, 10 грудня, війська РФ завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Як розповіли представники місцевої влади, при обстрілі російські терористи влучили у приміщення приватної лікарні.

В ОВА зазначили, що будівля медзакладу була знищена, й також були пошкоджені будівлі, розташовані поруч.

Через російський удар по Запоріжжю були жертви, й повідомлялося про понад двадцять постраждалих. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по центру Запоріжжю. Він зазначив, що кожна така ворожа атака доводить, що необхідно збільшувати можливості ППО в Україні.

Додамо, вночі стало відомо, що у Запоріжжі на місці удару з-під завалів деблокували двох жінок. Вони перебували під уламками понад сім годин.