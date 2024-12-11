На фронте за сутки уничтожены 1400 российских солдат и 20 вражеских ББМ, - ВСУ

За сутки с 10 на 11 декабря, российская армия потеряла на фронте 1400 солдат, 2 танка и 36 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех вблизи Угледара, но россияне давят на семи направлениях.

Днем во вторник, 10 декабря, российские террористы ударили баллистическими ракетами по частной больнице в Запорожье.

По последним данным, в результате атаки погибли шестеро, ранения получили более 20 человек.

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