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На фронте за сутки уничтожены 1400 российских солдат и 20 вражеских ББМ, - ВСУ

Среда 11 декабря 2024 07:43
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На фронте за сутки уничтожены 1400 российских солдат и 20 вражеских ББМ, - ВСУ Фото: за минувшие сутки россияне понесли большие потери на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 10 на 11 декабря, российская армия потеряла на фронте 1400 солдат, 2 танка и 36 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 757 340 (+1400) человек ликвидировано;
  • танков - 9526 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19 616 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем - 21 067 (+3) ед.;
  • РСЗО - 1253 ед.;
  • средства ПВО - 1023 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 111 (+4) ед.;
  • крылатых ракет - 2859 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 073 (+36) ед.;
  • специальной техники - 3641 (+4) ед.

На фронте за сутки уничтожены 1400 российских солдат и 20 вражеских ББМ, - ВСУ

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех вблизи Угледара, но россияне давят на семи направлениях.

Днем во вторник, 10 декабря, российские террористы ударили баллистическими ракетами по частной больнице в Запорожье.

По последним данным, в результате атаки погибли шестеро, ранения получили более 20 человек.

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