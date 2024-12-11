ЗСУ просунулися на Вугледарському напрямку, ворог тисне у семи районах: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися на Вугледарському напрямку. Між тим фіксується просування російських окупантів у Курській і Харківській областях, в районі Сватового, Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 11 грудня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в районі головного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що росіяни просунулися в південній частині Дар'їно (на південний схід від Коренево).

Російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що війська РФ 10 грудня захопили Плехово (на південний схід від Суджі) і прилеглу лісову зону, а також Новоіванівку (також на південний схід від Коренево).

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися поблизу Малої Локні (на північ від Суджі) і відбили дві контратаки ЗСУ в цьому районі.

Українські джерела повідомили 10 грудня, що ЗСУ відбили російську механізовану атаку розміром у взвод у невстановлену дату, ймовірно, поблизу Дар'їно.

Інший російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ атакували на схід біля Камишівки (на північ від Суджі) і в напрямку Гуєво (на південь від Суджі).

Російські джерела ISW стверджували, що бої тривали біля Погребків, Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно та Гуєво.

Командир української роти, який діяв на Курському напрямку, заявив, що війська РФ використовують тут широкий спектр техніки як сучасної, включаючи основні бойові танки Т-90, так і радянської епохи.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Сумська обласна військова адміністрація та Держприкордонслужба України спростували заяви про просування військ РФ на північному сході регіону, назвавши такі "вкиди" як дезінформацію.

Деякі російські блогери заявили 10 грудня, що путінські війська просунулися через кордон між Курською та Сумською областями та начебто захопили село Олександрія, розташоване на прикордонні.

Експерти ISW не помічали жодних доказів того, що росіяни діють в Олександрії або поблизу неї.

9 і 10 грудня війська РФ продовжували наступальні операції в районі Глибокого, Вовчанська і Стариці Харківської області.

Російське джерело стверджувало, що путінські війська захопили позиції на півдні Вовчанська, але в ISW не знайшли підтвердження.

Речник української бригади, яка діяла на Харківському напрямку, повідомив, що ворог намагається переправитися через річку Вовча біля Вовчанська, і попередив, що російські наступи на схід і південь від Вовчанська можуть почати загрожувати тилам ЗСУ на Куп'янському напрямку.

Речник зазначив, що недосвідчена російська піхота проводить першу хвилю атаки, і якщо ця піхота просувається вперед, більш досвідчені підрозділи РФ йдуть далі, щоб зміцнити та використовувати щойно захоплені позиції.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Євгеній Романов заявив, що противник не використовує бронетехніку в наступах на Харківському напрямку через обмежені запаси такої техніки.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на захід від Сватового. Командир українського батальйону повідомив 9 грудня, що окупанти захопили Вишневе та Першотравне, та намагаються захистити плацдарм на цій ділянці, з якого можна було переправитися через р. Оскіл.

Однак, зазначається, що війська РФ все ще перебувають приблизно за 15 км на схід від річки Оскіл у районі Вишневого-Першотравневого.

Російські джерела стверджували, що путінські війська начебто здобули успіхи поблизу Лозової, Зеленого Гаю, Новоєгорівки та Греківки, хоча в ISW не фіксувало підтвердження просування росіян у цих районах.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ продовжують контратаки поблизу Дворічної (на північ від Куп’янська) і що війська РФ утримують позиції на правому березі річки Оскіл.

Українські військові джерела зазначили, що окупанти зберігають високі темпи наступу на Куп’янському напрямку та використовують переважно легку неброньовану техніку, таку як мотоцикли, баггі та автомобілі, для підтримки вогневих підрозділів піхоти у складі 7-8 осіб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники атакували в районі Петропавлівки, біля Колісниківки, Загризового, Копанок, Зеленого Гаю, Надії, Лозової, Макіївки, Чернещини, Дружелюбівки, Тернів, поблизу Торського і Ямполівки..

Операція РФ №3 - Донецька область

10 грудня російський "воєнкор" заявив, що бої тривають на північний схід від Сіверська біля Білогорівки та на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського

Інший російський блогер 10 грудня заявив, що ЗСУ використовують безпілотники проти військ РФ на Сіверському напрямку, щоб "заблокувати" росіян від зони бойових дій і перешкодити просуванню до самого Сіверська.

Війська РФ 10 грудня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися.

Окупанти вели наступальні дії в Часовому Яру та поблизу нього, коло Оріхово-Василівки та поблизу Білої Гори.

10 грудня командир роти ЗСУ, що діє в районі Часового Яру, повідомив, що мінусова температура та опади негативно впливають на роботу безпілотників на цьому напрямку.

Командир також зазначив, що росіяни використовують безпілотники для дистанційного мінування українських наземних шляхів зв'язку на Краматорському (Часів Яр) напрямку.

Війська РФ нещодавно просунулися в межах Торецька та на захід від цього міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 та 10 грудня, показують, що окупанти просунулися на захід уздовж вулиці Фрунзе в центрі Торецька, та в південно-східній частині Щербинівки.

9 грудня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просунулися на схід від Щербинівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували в районі самого Торецька, біля Щербинівки та Нелипівки 9 і 10 грудня.

Представник української бригади, що діє на Торецькому напрямку, повідомив 10 грудня, що ЗСУ успішно контратакували на північний схід від Торецька в районі каналу Сіверський Донець - Донбас, де окупанти збільшують кількість обстрілів із використанням безпілотників і артилерії.

Російські загарбники нещодавно просунулися на південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри від 9 грудня показують, що окупанти просунулися на захід через вулицю Миру в північній частині Новотроїцького.

10 грудня в Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Жовте (на південь від Покровська). Російські "воєнкори" стверджували 9 і 10 грудня, що війська РФ захопили Шевченко (на південь від Покровська), але в ISW не знайшли підтвердження цих заяв.

Війська РФ атакували поблизу Покровська, біля Променя, Миролюбівки, Лисівки, Даченського, Зеленого, Чумацького, Нового Труду і Шевченка 9 і 10 грудня.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов 10 грудня повідомив, що окупанти зберігають значну перевагу по безпілотниках на Покровському напрямку, що сприяє швидкому тактичному просуванню ворога.

Речник угруповання військ "Хортиця" ЗСУ полковник Назар Волошин 10 грудня повідомив, що окупанти мають артилерійську перевагу 3:1 над українськими бійцями. Тобто це значно менше, ніж артилерійська перевага 5:1, яку РФ мала на початку повномасштабного вторгнення.

Волошин повідомив, що на Покровському, Кураховому та Времівському напрямках (район адмінкордону Донецької та Запорізької областей) діють близько 150 тис. російських військових, у тому числі на Покровському напрямку - понад 70 тис., на Курахівському напрямку 35-36 тис.; і понад 40 тис. - на Времівському напрямку.

Російські окупанти нещодавно просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, вказують на те, що росіяни захопили Курахівський елеватор.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися до вулиць Пушкіна та Лермонтова в західній частині Курахового, до будівлі міськради в південно-західній частині міста, та захопили частину мікрорайону Південний у південній околиці Курахового.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ зміцнили позиції між Сонцівкою та Старими Тернами, та просунулися від Старих Тернів до західної околиці Курахового.

Інший російський блогер розповідавв, що путінські війська просунулися зі Старих Тернів у Дачне, до траси H-15 Курахове-Запоріжжя та на західну околицю Курахового. Проте в ISW не знайшли підтвердження жодної з цих заяв.

Російські загарбники атакували біля самого Курахового, коло Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дачного та Дальнього 9 і 10 грудня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ контролюють або захопили позиції вздовж усіх наземних комунікацій, що ведуть до Курахового, і що намагаються "вирівняти" лінію фронту на північ від Курахівського водосховища.

Сили оборони України нещодавно просунулися у Вугледарському напрямку. Опубліковані 10 грудня геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відбили втрачені позиції в західній частині Романівки (на північний схід від Вугледара).

При цьому опубліковані 10 грудня геолокаційні кадри показали російський посилений механізований штурм розміром у взвод, що може свідчити, що окупанти просунулися в південно-східній частині Костянтинопольського (на північний захід від Вугледара).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що росіяни просунулися в межах східної частини Успенівки (на північний захід від Вугледара).

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в полях на північ від Успенівки та на схід від Ганнівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти продовжували атакувати біля Веселого Гаю та Ганнівки, коло Успенівки, Костянтинопольського, Сухих Ял і Розлива 9 і 10 грудня.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 9 грудня заявив, що підрозділи РФ захопила Благодатне.

Війська РФ наступали біля самої Великої Новосілки, коло Роздольного, Благодатного, Макарівки, Сторожевого, Новодарівки, Рівнополя і в напрямку Зеленого Поля 9 і 10 грудня.

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно просунулися на північ від Роботиного у західній частині Запорізької області 10 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що окупанти просунулися на північ вздовж шосе Токмак-Оріхів Т-04-08.

Російський блогер стверджував, що російські штурмові групи ведуть важкі бої на Запорізькому напрямку, але військове командування РФ ще не перекинуло туди основні сили.

"Якщо Росія справді передислокувала елементи 41-ї ОГА до Запорізької області, це може бути індикатором зміни пріоритетів російського наступу та посилення уваги до західної частини Запорізької області", - йдеться у звіті експертів.

При цьому в ISW ще не отримали додаткового підтвердження наявності 55-ї мотострілецької бригади РФ в цьому районі.

9 і 10 грудня війська РФ продовжували наступати на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області та на островах дельти річки Дніпро, але не просунулися.

У Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що російське командування приділяє першочергову увагу спробам наступу на острови в районі гирла Дніпра.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 10 грудня поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 199 бойових зіткнень.

Як зазначили у військовому відомстві, найактивніше російські загарбники атакували на Покровському та Курахівському напрямках.