На фронті за добу відбулось більше 170 зіткнень: Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 1 липня, на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільше росіяни тиснули на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт ворога", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 16 разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в бік Амбарного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку росіяни вісім разів атакували в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Часового Яру.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 атак агресора в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку українські бійці відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи втратили більше 1,022 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1,11 тисячі одиниць. Також Сили оборони уразили: