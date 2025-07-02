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На фронте за сутки произошло более 170 столкновений: Генштаб показал карту боевых действий

Среда 02 июля 2025 08:33
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На фронте за сутки произошло более 170 столкновений: Генштаб показал карту боевых действий Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 1 июля, на фронте состоялось 171 боевое столкновение. Больше всего россияне давили на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками.

На Южно-Слобожанском направлении враг 16 раз атаковал в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении россияне восемь раз атаковали в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Часового Яра.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении украинские бойцы отбили 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три бесполезные атаки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российские террористы потеряли более 1,022 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1,11 тысячи единиц. Также Силы обороны поразили:

  • два танка;
  • три боевые бронированные машины;
  • 40 артиллерийских систем;
  • одно средство ПВО и не только.

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