На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

За даними Генштабу, вчора противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3130 обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3624 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по місту Харків; населеним пунктам Просяна, Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Прилуки, Залізничне, Воздвижівка, Новоданилівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три атаки ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 97 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників в районах Сіверська та Дронівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Січневе, Вербове, Вишневе, Вороне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 31 ворожу спробу просунутись в районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степногірськ, Степове та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.