На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

За прошедшие сутки, 26 декабря, на фронте произошло 258 боевых столкновений. Российские войска атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3130 обстрелов, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по городу Харьков; населенным пунктам Просяная, Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Прилуки, Железнодорожное, Воздвижовка, Новоданиловка Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три атаки врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 97 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.
На Купянском направлении вчера произошло 12 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Северска и Дроновки.
На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.
На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное.
На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Сечневое, Вербовое, Вишневое, Вороное и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 31 вражескую попытку продвинуться в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степное и Малая Токмачка.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 203 310 военных.
В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1240 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 205 беспилотных летательных аппаратов, 158 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.