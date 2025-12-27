На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3130 обстрелов, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по городу Харьков; населенным пунктам Просяная, Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Прилуки, Железнодорожное, Воздвижовка, Новоданиловка Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три атаки врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 97 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.

На Купянском направлении вчера произошло 12 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Сечневое, Вербовое, Вишневое, Вороное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 31 вражескую попытку продвинуться в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степное и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.