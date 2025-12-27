ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

Субота 27 грудня 2025 08:45
На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 26 грудня, на фронті відбулося 258 бойових зіткнень. Російські війська атакують майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3130 обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3624 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по місту Харків; населеним пунктам Просяна, Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Прилуки, Залізничне, Воздвижівка, Новоданилівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три атаки ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 97 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників в районах Сіверська та Дронівки.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Січневе, Вербове, Вишневе, Вороне та Рибне.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 31 ворожу спробу просунутись в районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степногірськ, Степове та Мала Токмачка.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На фронті за добу - понад 250 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 203 310 військових.

Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1240 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 205 безпілотних літальних апаратів, 158 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

