ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

Суббота 27 декабря 2025 08:45
UA EN RU
На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 26 декабря, на фронте произошло 258 боевых столкновений. Российские войска атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3130 обстрелов, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по городу Харьков; населенным пунктам Просяная, Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Прилуки, Железнодорожное, Воздвижовка, Новоданиловка Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три атаки врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 97 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Купянском направлении вчера произошло 12 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Северска и Дроновки.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Сечневое, Вербовое, Вишневое, Вороное и Рыбное.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 31 вражескую попытку продвинуться в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степное и Малая Токмачка.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На фронте за сутки - более 250 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 203 310 военных.

В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1240 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 205 беспилотных летательных аппаратов, 158 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну