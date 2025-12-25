На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

Протягом минулої доби, 24 грудня, на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Російські війська атакують на 13 напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6393 дронів-камікадзе та здійснили 4015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 88 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Уланове, Нововасилівка Сумської області; Тихе Дніпропетровської області; Залізничне, Тернувате, Воздвижівка, Лугівське, Варварівка, Цвіткове, Прилуки, Гуляйполе, Запоріжжя, Новоданилівка, Новояковлівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та два пункти управління БпЛА противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув шість авіабомб, здійснив 140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Дробишеве, Шандриголове та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку, в районах Сіверська, Дронівки та в напрямку Різниківки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямках Гришиного й Нового Шахового.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку ворог 21 раз атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався прорвати нашу оборону в напрямку Павлівки, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку три ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.