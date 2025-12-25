ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

Четвер 25 грудня 2025 08:30
UA EN RU
На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 24 грудня, на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Російські війська атакують на 13 напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6393 дронів-камікадзе та здійснили 4015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 88 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Уланове, Нововасилівка Сумської області; Тихе Дніпропетровської області; Залізничне, Тернувате, Воздвижівка, Лугівське, Варварівка, Цвіткове, Прилуки, Гуляйполе, Запоріжжя, Новоданилівка, Новояковлівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та два пункти управління БпЛА противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув шість авіабомб, здійснив 140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Дробишеве, Шандриголове та в бік Лиману.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Слов’янському напрямку, в районах Сіверська, Дронівки та в напрямку Різниківки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямках Гришиного й Нового Шахового.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Гуляйпільському напрямку ворог 21 раз атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався прорвати нашу оборону в напрямку Павлівки, отримав відсіч.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Придніпровському напрямку три ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно.

На фронті за добу - понад 150 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 201 230 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 860 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім танків, п’ять бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 600 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 149 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 окупантів та понад півтисячі дронів
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 окупантів та понад півтисячі дронів
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну