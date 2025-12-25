На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев
За прошедшие сутки, 24 декабря, на фронте произошло 151 боевое столкновение. Российские войска атакуют на 13 направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли один ракетный и 80 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6393 дронов-камикадзе и осуществили 4015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Уланово, Нововасильевка Сумской области; Тихое Днепропетровской области; Железнодорожное, Терноватое, Воздвижовка, Луговское, Варваровка, Цветково, Прилуки, Гуляйполе, Запорожье, Новоданиловка, Новояковлевка Запорожской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и два пункта управления БпЛА противника.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил шесть авиабомб, совершил 140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григорьевки и Колодязного.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоегоровка, Ставки, Дробышево, Шандриголово и в сторону Лимана.
На Славянском направлении, в районах Северска, Дроновки и в направлении Резниковки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлении Иванополья.
На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филиал и в направлениях Гришино и Нового Шахматного.
На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Рыбное, Злагода, Красногорское и Привольное.
На Гуляйпольском направлении враг 21 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе.
На Ореховском направлении противник один раз пытался прорвать нашу оборону в направлении Павловки, получил отпор.
На Приднепровском направлении три вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 201 230 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 860 человек.
Также украинские воины обезвредили семь танков, пять боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, 600 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.