ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

Четверг 25 декабря 2025 08:30
UA EN RU
На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 24 декабря, на фронте произошло 151 боевое столкновение. Российские войска атакуют на 13 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли один ракетный и 80 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6393 дронов-камикадзе и осуществили 4015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Уланово, Нововасильевка Сумской области; Тихое Днепропетровской области; Железнодорожное, Терноватое, Воздвижовка, Луговское, Варваровка, Цветково, Прилуки, Гуляйполе, Запорожье, Новоданиловка, Новояковлевка Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и два пункта управления БпЛА противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил шесть авиабомб, совершил 140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григорьевки и Колодязного.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Купянска.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоегоровка, Ставки, Дробышево, Шандриголово и в сторону Лимана.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Славянском направлении, в районах Северска, Дроновки и в направлении Резниковки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлении Иванополья.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филиал и в направлениях Гришино и Нового Шахматного.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Рыбное, Злагода, Красногорское и Привольное.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Гуляйпольском направлении враг 21 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Ореховском направлении противник один раз пытался прорвать нашу оборону в направлении Павловки, получил отпор.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Приднепровском направлении три вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно.

На фронте за сутки - более 150 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 201 230 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 860 человек.

Также украинские воины обезвредили семь танков, пять боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, 600 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну