Головна » Новини » Війна в Україні

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

Неділя 25 січня 2026 09:15
UA EN RU
На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 24 січня, на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільш активно штурмували на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосувавши 25 ракет та скинувши 248 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 7503 дрони-камікадзе та здійснили 3720 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 112 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Любицьке, Воздвижівка, Преображенка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав двох авіаударів, скинувши сім керованих бомб та здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Слов’янському напрямку, поблизу населеного пункту Званівка, противник один раз атакував позиції наших військ.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Маркове.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки й Новопавлівки.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Гуляйпільському напрямку противник 16 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки у районах Плавнів та Приморського.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

На фронті за добу - понад 120 ворожих атак: у ЗСУ показали карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 234 040 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 15 ракет, 847 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 115 одиниць автомобільної техніки окупантів.

