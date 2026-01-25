ua en ru
На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

Воскресенье 25 января 2026 09:15
На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 24 января, на фронте произошло 127 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 95 авиационных ударов, применив 25 ракет и сбросив 248 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 7503 дроны-камикадзе и осуществили 3720 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Зарница, Железнодорожное, Верхняя Терса, Любицкое, Воздвижевка, Преображенка Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес два авиаудара, сбросив семь управляемых бомб и совершил 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Фиголевка и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Звановка, противник один раз атаковал позиции наших войск.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Марково.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки и Новопавловки.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Святопетровки, Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Железнодорожного.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районах Плавней и Приморского.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 234 040 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 15 ракет, 847 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
