На фронте за сутки - более 120 вражеских атак: в ВСУ показали карты боев

За прошедшие сутки, 24 января, на фронте произошло 127 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 95 авиационных ударов, применив 25 ракет и сбросив 248 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 7503 дроны-камикадзе и осуществили 3720 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Зарница, Железнодорожное, Верхняя Терса, Любицкое, Воздвижевка, Преображенка Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес два авиаудара, сбросив семь управляемых бомб и совершил 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Фиголевка и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки.

На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Звановка, противник один раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Святопетровки, Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Железнодорожного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районах Плавней и Приморского.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.