На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

Середа 21 січня 2026 08:32
На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 20 січня, на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільш активно штурмували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби.

Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білопілля Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Воздвиженка, Гірке, Гуляйпільське, Святопетрівка, Верхня Терса, Барвінівка, Різдвянка Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 82 обстріли.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 ворожих атак, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Дронівки.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив одну атаку у напрямку Нового Запоріжжя.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак росіян в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На фронті за добу - понад 100 ворожих атак: Генштаб показав карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 229 740 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб.

Також українські воїни знешкодили вісім танків, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 1019 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 27 ракет, 171 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

