На фронте за сутки - более 100 вражеских атак: Генштаб показал карты боев

За прошедшие сутки, 20 января, на фронте произошло 110 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных и 74 авиационных ударов, применил 39 ракет и сбросил 184 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, было привлечено для поражения 7754 дронов-камикадзе и осуществлено 3814 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 44 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белополье Сумской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Воздвиженка, Горькое, Гуляйпольское, Святопетровка, Верхняя Терса, Барвиновка, Рождественка Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 82 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 вражеских атак, в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерно, Чугуновка.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Твердохлебово, Ставки, Диброва и Ольговка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили одну атаку противника в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил одну атаку в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили девять атак россиян в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.