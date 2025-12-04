ua en ru
На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

Четвер 04 грудня 2025 08:19
На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 3 грудня, на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень. Російські окупанти найактивніше штурмують на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5251 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну гармату ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби, здійснив 203 обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки.

На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.

На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне, Торське та в бік населеного пункту Ставки.
На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили десять наступальних дій загарбників поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.
На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районі Часового Яру.
На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського.
На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.

На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.
На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 12 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в напрямку Прилук, Добропілля й Варварівки.

На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій.
На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в районі Антонівського мосту.
На фронті за добу - 170 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 177 370 військових.

Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1140 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 245 безпілотних літальних апаратів, 125 одиниць автомобільної техніки окупантів.

