На фронті - 226 боїв, ЗСУ вживають заходів з утримання рубежів на Покровському напрямку

На фронті в Україні 4 листопада з початку доби та до вечора вже відбулося 226 бойових зіткнень. Найбільша кількість ворожих штурмів фіксується на Курахівському, а також на Лиманському та Покровському напрямках.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 4 листопада.

Російські обстріли

Російські окупанти з початку доби 4 листопада завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб (КАБів), а також 206 ударів дронами-камікадзе.

Крім того, загарбники також здійснили майже 2400 обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів, із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку бійці ЗСУ відбили 19 атак противника. Російські окупанти проявляли активність в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог 31 раз атакував на Лиманському напрямку, та намагався просунутися в напрямку Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку противник 1 раз безуспішно штурмував позиції Сил оборони України в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники 5 разів атакували у районах Часового Яру та Ступочок. Досі тривають 2 боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації 7 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ. Протягом дня російські окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, станом на зараз ще точиться 1 бій поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку воїни ЗСУ відбивали 21 атаку ворога в районах н.п. Промінь, Лисівка, Селидове, Юр'ївка та Вишневе. 4 з них ще тривають.

"Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч", - зазначили у Генштабі.

На цьому напрямку, за попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 260 осіб вбитими та пораненими. Крім того, бійці ЗСУ знищили 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 2 БТР та 2 автомобілі противника. Та суттєво пошкодили гармату, 1 БТР та 1 автомобіль окупантів.

На Курахівському напрямку відбулося 84 бойових зіткнень. Противник зберігає активність та намагається йти вперед в напрямку н.п. Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

"За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив чотири бойові броньовані машини, п'ять бойових машин піхоти та один танк. Також було пошкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, дві бойові машини піхоти та одну зенітну установку", - поінформували у Генштабі.

На Времівському напрямку ворог 16 разів атакував поблизу Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки. У ЗСУ зазначили, що усі атаки окупантів були відбиті.

На Оріхівському напрямку Сили оборони України зупинили 6 атак противника в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено, розповіли у Генштабі. Тут бійці ЗСУ відбили 3 штурми ворога.