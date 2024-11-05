На фронте - 226 боев, ВСУ принимают меры по удержанию рубежей на Покровском направлении
На фронте в Украине 4 ноября с начала суток и до вечера уже произошло 226 боевых столкновений. Наибольшее количество вражеских штурмов фиксируется на Кураховском, а также Лиманском и Покровском направлениях.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 4 ноября.
Российские обстрелы
Российские оккупанты с начала суток 4 ноября нанесли 11 авиационных ударов с применением 28 управляемых авиабомб (КАБов / УАБов), а также 206 ударов дронами-камикадзе.
Кроме того, захватчики также совершили около 2400 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг совершил 8 атак вблизи Волчанска.
На Купянском направлении бойцы ВСУ отразили 19 атак противника. Российские оккупанты проявляли активность в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вешневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.
На Лиманском направлении враг 31 раз атаковал на Лиманском направлении и пытался продвинуться в направлении Чернещины, Грековки, Колесниковки, Екатериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.
На Северском направлении противник 1 раз безуспешно штурмовал позиции Сил обороны Украины в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении российские захватчики 5 раз атаковали в районах Часового Яра и Ступочек. До сих пор продолжаются 2 боя.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации 7 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ. В течение дня российские оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецк и Щербиновки, по состоянию на данный момент еще идет 1 бой вблизи Щербиновки.
На Покровском направлении воины ВСУ отражали 21 атаку врага в районах н.п. Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое. 4 из них еще продолжаются.
"Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор", - отметили в Генштабе.
На этом направлении, по предварительным данным, сегодня враг потерял 260 человек убитыми и ранеными. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили 1 танк, 2 боевых бронированных машин, 2 БТР и 2 автомобиля противника. И существенно повредили пушку, 1 БТР и 1 автомобиль оккупантов.
На Кураховском направлении произошло 84 боевых столкновений. Противник сохраняет активность и пытается идти вперед в направлении н.п. Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Ганновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.
"По имеющейся информации, за сегодня враг на данном направлении потерял четыре боевых бронированных машин, пять боевых машин пехоты и один танк. Также был поврежден один танк, четыре боевых бронированных машины, две боевые машины пехоты и одна зенитная установка", - проинформировали в Генштабе.
На Времивском направлении враг 16 раз атаковал вблизи Трудового, Великой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки. В ВСУ отметили, что все атаки оккупантов были отбиты.
На Ореховском направлении Силы обороны Украины остановили 6 атак противника в направлении Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехово.
На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены, рассказали в Генштабе. Здесь бойцы ВСУ отразили 3 штурма врага.
Напомним, ранее в военном командовании рассказали 4 ноября, что враг наиболее активен на Кураховском и Лиманском направлениях.
Добавим, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, с 3 на 4 ноября, российские кафиры потеряли 1300 солдат. Таким образом, общие потери росармии в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 700 тысяч военных.
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