Росіяни тиснуть на двох напрямках: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби, 4 листопада, відбулося 132 бойових зіткнень. Найбільш активний ворог на Курахівському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

За даними Генштабу, Сумська та Харківська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території Росії.

Так, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів прикордоння. Серед них - Павлівка, Олександрівка, Відродженівське, Рогізне, Журавка, Зноб-Трубчевська.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку на даний час триває чотири атаки противника у районі Вовчанська. Ще дві атаки вже відбито.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Лозової, Кругляківки. Три з них тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українців в напрямку Чернещини, Греківки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського. П’ять боєзіткнень завершилися, 13 - продовжуються.

На Сіверському напрямку загарбники один раз безуспішно штурмували позицію наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, п’ять разів намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка. Українські воїни дали гідну відсіч. Дві авіабомби окупанти скинули в районі Диліївки.

З початку доби загарбники здійснили вже одинадцять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку. Бої тривають поблизу Променя, Лисівки, Селидового, Юр’ївки та Вишневого. Калинове зазнало ударів КАБами та НАРами.

Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку. Там вже зафіксовано 51 ворожу атаку в районах населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка. У районі Кремінної Балки окупанти прикладають основні зусилля - провели 19 штурмів, дев’ять з яких тривають.

На Времівському напрямку триває два боєзіткнення неподалік Трудового. Три атаки за сьогодні вже відбито українськими захисниками.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Степового та Оріхова. По Таврійському та в район Малої Токмачки ворог скинув п’ять керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм. Водночас ворог завдав авіаудару НАРами по Миколаївці.

"На решті напрямків без особливих змін", - додали у Генштабі.