Frontex призупинив патрулювання літаків над Чорним морем через провокацію РФ

Агентство Європейського Союзу, яке займається охороною зовнішніх кордонів призупинило патрулювання над Чорним морем через сьогоднішній інцидент з літаками Польщі та РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24 .

Польоти призупинено доти, доки румунська сторона не запевнить прикордонників у безпеці польотів. Командування операцією на Чорному морі здійснюють румуни.

Польські та румунські служби все ще з'ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, під час патрульного польоту гвардійського літака L410 Turbolet над Чорним морем стався інцидент за участю російського винищувача Су-35, який здійснив агресивні та небезпечні маневри.

Двомоторний російський винищувач Су-35 влетів у визначену Румунією оперативну зону без будь-якого радіоконтакту, після чого здійснив агресивні та небезпечні маневри - три зближення з польським літаком без безпечного розходження.

Під час інциденту два бойові літаки румунських ВПС і два ВПС Іспанії, які призначені для виконання завдань повітряної поліції, були готові втрутитися в інцидент у будь-який момент, проте в цьому не було потреби.

У Польщі ж назвали інцидент із винищувачем РФ спланованою провокацією.

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