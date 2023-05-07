ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Frontex приостановил патрулирование самолетов над Черным морем из-за провокации РФ

Новина українською →
Черное море, Воскресенье 07 мая 2023 19:06
Frontex приостановил патрулирование самолетов над Черным морем из-за провокации РФ Фото: Frontex приостановил патрулирование над Черным морем (flickr.com by Kostas)
Автор: Карина Левицкая

Агентство Европейского Союза, которое занимается охраной внешних границ приостановило патрулирование над Черным морем из-за сегодняшнего инцидента с самолетами Польши и РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Полеты приостановлены, пока румынская сторона не заверит пограничников в безопасности полетов. Командование операцией на Черном море осуществляют румыны.

Польские и румынские службы все еще устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, во время патрульного полета гвардейского самолета L410 Turbolet над Черным морем произошел инцидент с участием российского истребителя Су-35, совершившего агрессивные и опасные маневры.

Двухмоторный российский истребитель Су-35 влетел в определенную Румынией оперативную зону без какого-либо радиоконтакта, после чего совершил агрессивные и опасные маневры - три сближения с польским самолетом без безопасного расхождения.

Во время инцидента два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были готовы вмешаться в инцидент в любой момент, однако в этом не было нужды.

В Польше же назвали инцидент с истребителем РФ спланированной провокацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой