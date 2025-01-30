Фронт втратить активність. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Погода в Україні взимку

Лютий принесе українцям зниження температури повітря. Похолодання в Україні в лютому прогнозують у більшості регіонів.

Це створить своєрідний контраст з огляду на той факт, що січень приніс українцям температурний фон, вищий за кліматичну норму.

Денні максимуми в деяких областях навіть побили свої попередні історичні рекордні значення для певної дати.

Детальніше про погоду до 31 січня включно - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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